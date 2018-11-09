Для димитровградского индустриального парка «Мастер» разработают программу

Ульяновск, , 14:27 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил подготовить комплексную программу развития Димитровградского индустриального парка «Мастер». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам рабочей поездки на промышленную площадку.

Сергей Морозов проконтролировал ход мероприятий по модернизации помещений. Он подчеркнул, что в регионе проведена большая работа, что Димитровград получил статус территории опережающего социально-экономического развития. И это не только налоговые льготы и преференции.

«Главная цель — диверсификация экономики. Мы должны уйти от прямой зависимости от автопрома, чтобы появилось как можно больше новых смежных отраслей, создающих рабочие места для жителей Димитровграда и способствующих увеличению валового регионального продукта Ульяновской области. В скором времени на территории автоагрегатного завода будут реализованы крупные инвестиционные проекты. Речь идёт и о ДИП «Мастер», — сказал Сергей Морозов.

Губернатор поручил подготовить комплексную программу развития индустриального парка на ближайшие три года. Генеральный директор ДИП «Мастер» Марсель Нурлыгаянов доложил, что планируется подготовить порядка 150 тыс. кв. метров производственных и офисных помещений, разместить более 50 резидентов. В настоящее время заключены договоры с двумя компаниями, которые стали резидентами ТОСЭР: ООО «Призма» и ООО «Торсион-Д».

"На сегодняшний день мы закрыли тепловой контур: завершили ремонт кровли, зенитных фонарей, обновили фасадное остекление, запустили отопление, сейчас продолжаем внутренние работы. В этом году мы получим 10 тысяч квавдратных метров готовых к эксплуатации производственных площадей», — сообщил Марсель Нурлыгаянов.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин акцентировал внимание на том, что проект Димитровградского индустриального парка «Мастер» получил поддержку Министерства экономического развития РФ и в течение следующих двух лет на реализацию второй очереди проекта будет направлено 500 млн рублей федеральных средств. Регион обеспечивает софинансирование, речь идет о сумме порядка 100 млн рублей.

«Также мы выполняем обязательства по обеспечению инженерными и транспортными коммуникациями. Это еще около 70 млн рублей. Это даст нам возможность в течение следующих двух лет привести в соответствие с требованиями еще 20 тыс. кВ. метров. Уже сейчас к этой площадке есть интерес со стороны не только российских компаний, но и зарубежных — из Австрии, Швеции и других стран. Это хороший ресурс для увеличения числа высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда», — сказал Александр Смекалин.

Напомним, федеральная поддержка на развитие индустриального парка будет оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году по нацпроекту на проведение реконструкции производственных помещений будет выделено 250 млн рублей и еще 250 млн рублей в 2020 году. Бизнес-план проекта в течение ближайших двух лет предполагает реконструкцию четырех блоков и подготовку площадей для размещения резидентов, в том числе малого и среднего предпринимательства с различными масштабами бизнеса и отраслевой направленностью.

Кроме того, региональное правительство уделит особое внимание вопросам благоустройства территории, прилегающей к Димитровградскому автоагрегатному заводу. Планируется сформировать парковочное пространство, чтобы развести потоки грузового и легкового транспорта. Также будут благоустроены ул. Автостроителей и ул. Западная, Дубовая роща.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области подвели промежуточные итоги работы Димитровградского автоагрегатного завода. В настоящее время объем заказов и загрузка растут, предприятие обеспечено заказами. Власти отмечают, что на его площадках будут реализованы крупные проекты, что позволит ему вновь стать одним из главных налогоплательщиков города.

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