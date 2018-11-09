Правительство РФ предложило онлайн-наблюдение за строительством школ в СКФО

Москва, , 14:23 — REGNUM Круглосуточное наблюдение за процессом строительства школ в четырех субъектах РФ предлагает ввести правительство РФ. В этот список вошли Бурятия, а также три республики Северо-Кавказского федерального округа — Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Оформить предложение правительства об онлайн-трансляции предлагается внесением изменений в государственную программу «Развитие образования», пишет ТАСС. В соответствии с ними субсидии из федерального бюджета на ликвидацию трехсменного обучения в школах будут предоставляться при условии обеспечения круглосуточной трансляции в интернете с объектов строительства.

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Напомним, вопрос отсутствия необходимого количества школьных ученических мест в ряде регионов СКФО и необходимости из-за этого вести обучение в три смены стоит уже не один год. В марте 2017 года заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов заявлял, что для ликвидации трехсменного обучения в Северо-Кавказском федеральном округе до 2021 года должны построить 136 школ.

Большинство из них будет построено в регионах с наибольшим ростом рождаемости — Ингушетии, Чечне, Дагестане, отметил министр. Госбюджету строительство школ обойдется примерно в 45 млрд рублей.

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В сентябре 2018 года заместитель председателя правительства Дагестана — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова сообщила, что в ближайшие годы на ликвидацию трехсменного обучения Дагестан получит из федерального бюджета 9 млрд 115 млн рублей.