Производитель свинины в Китае пообещал выплатить долги ветчиной

Пекин, , 14:17 — REGNUM Держатели облигаций китайского производителя свинины Chuying Agro-Pastoral Group могут не получить выплаты по бумагам в денежном эквиваленте. Однако компания, которая на текущей неделе объявила о дефолте по облигациям, предложила выход из ситуации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Так, вместо денег выплаты будут произведены в натуральном виде — свининой и ветчиной. Как уточнили в компании, некоторые из держателей бондов Chuying на такое предложение согласились.

Добавим, что дефолт по выпуску облигаций на сумму 500 млн юаней компания Chuying объявила из-за падения спроса на свинину, ставшего следствием недавней вспышки африканской чумы свиней в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с октября 2018 года уже зарегистрировано несколько вспышек африканской чумы свиней. В частности, в провинции Гуйчжоу, Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хунань и Внутренней Монголии. В ноябре очаг заболевания был выявлен на одной из ферм в провинции Фуцзянь на востоке страны. Здесь погибли 83 животных.