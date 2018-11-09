ФАС снизила на 50% цены на 750 жизненно важных препаратов за 1,5 года

Москва, , 14:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России снизила цены на 50% более чем на 750 жизненно важных медицинских препаратов за последние полтора года. Об этом 9 ноября рассказал в интервью РБК глава службы Игорь Артемьев.

«Мы вместе с Минздравом только за последние полтора года добились снижения более 750 жизненно важных препаратов более чем на 50% в цене», — заявил Артемьев. Кроме этого глава ФАС добавил, что такое снижение цен производилось в «ручном режиме» через систему регистрации.

Также, как рассказал глава антимонопольного ведомства, с 1 января начнет свою работу система, позволяющая автоматизировать процесс снижения цен на жизненно важные медицинские препараты. Она разработана специалистами ФАС в партнерстве с корпорацией «Ростех» Министерством здравоохранения Российской федерации.

Отметим, как ранее сообщалось, 8 ноября член Совфеда Ольга Ковитиди на круглом столе, посвященном проблемам обращения лекарств и медицинских изделий поддержала предложение об ускоренном порядке проведения закупок жизненно важных лекарств при возникновении такой надобности.