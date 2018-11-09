Рынок нефти демонстрирует упаднический настрой

Москва, , 14:13 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, нефть марки Brent продолжит нисходящее движение с целью падения на уровень $70 за баррель. Закономерность сильного доллара США и распродаж на рынке энергоресурсов восстановлена, потому после решения по ставке ФРС США, после прошедших выборов в Конгресс США актор спекулятивности несколько снижен и нет повода ждать непредвиденных колебаний из-за большой игры крупных трейдеров. Кроме того, стоит учитывать высокий уровень запасов нефти в США, что обязательно учитывают как фактор давления для котировок черного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Цель $70 устанавливалась как ключевая для распродаж еще 1 ноября и реализация состоялась за короткие семь дней. Далее при условии, что не появится статистики о сокращении количества работающих буровых установок, можно рассчитывать на реализацию более негативного сценария — продаж на уровень в $65 за баррель. Цена обоснованная и технически, и фундаментально, однако для реализации нужен дополнительный сильный триггер в виде новостей.

«С 3 октября стоимость барреля Brent упала на 18,9%. После таких мощных целенаправленных движений трейдеры на рынке обычно формируют коррекцию. Это можно назвать некой закономерностью динамики биржевых активов. Потому продажи на уровне $65 будут логичны при пробое вниз уровня в $70 за баррель. Из предстоящей на сегодня статистики поддержку волатильности может оказать только информация о количестве работающих буровых установок в США, которая поступит на рынок лишь к 20:00 по мск», — пояснил Удилов.

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