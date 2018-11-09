Ульяновский губернатор: На площадках ДААЗ реализуют крупные инвестпроекты

Ульяновск, , 14:10 — REGNUM В Ульяновской области подвели промежуточные итоги работы Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ). За 10 месяцев здесь выросли объёмы отгруженной продукции, запланирована индексация зарплаты, а на площадках предприятия планируется реализация крупных проектов, что позволит заводу стать одним из основных налогоплательщиков города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернаторы по итогам встречи главы региона Сергея Морозова с генеральным директором группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) Сергеем Урюпиным.

Губернатор констатировал, что в настоящее время объем заказов димитровградской площадки «существенно вырос, поэтому загрузка тоже серьезно увеличилась», а по финансово-экономическим показателям — «небольшое опережение» по году.

«Существенно выросли показатели по отгрузке продукции. Сергей Урюпин заверил, что за 10 месяцев выросли объёмы отгруженной продукции, запланирована индексация заработной платы. Сегодня предприятие обеспечено заказами, благодаря чему работает полную неделю. На площадках предприятия будут реализованы крупные проекты, что позволит ему вновь стать одним из главных налогоплательщиков города», — сказал Сергей Морозов.

В этом году инвестиционная программа холдинга «ОАТ» составляет 800 млн рублей, из них с января по ноябрь 2018 года ДААЗ получил 170 млн рублей. Однако основные инвестиции планируются на 2019−2020 годах. Средства будут направлены на модернизацию. В связи с быстро растущими темпами производства, предприятие уже испытывает нехватку квалифицированных кадров.

Сергей Урюпин отметил, что рост объемов производства требует большего количества рабочих. По его словам, на димитровградской площадке группы есть «определенный дефицит в кадрах»: по ДААЗу это около 350−400 человек, на оформлении сейчас 101 человек.

«Нехватку покрываем, организовывая работы в дополнительное время — в выходные и праздничные дни. Вопрос квалифицированных кадров — один из ключевых для всех компаний, которые развиваются и смотрят в будущее. Для нас он тоже не рядовой: с этого года мы запускаем программу оценки квалификации наших сотрудников, таким образом, мы выявляем потребность в организации обучений, а также отслеживаем узкие места, где нам требуются более квалифицированные кадры», — рассказал генеральный директор группы ОАТ.

По информации специалистов промышленной площадки, на сегодняшний день средняя заработная плата на предприятиях ДААЗ превышает 28 тыс.рублей. Размер минимальной заработной платы — 19 тыс. рублей, при этом получают ее шесть человек, занимающих должность стажера. В настоящее время заводу необходимы кадры рабочих специальностей.

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин в продолжение тема проинформировал, что идут работа с ссузами и кадровой службой ДААЗа, чтобы наладить взаимодействие, потому что «завод готов обучать своих сотрудников».

«Нужно отметить, что руководство завода уже сейчас расширяет географию поиска квалифицированных рабочих кадров по региону и за его пределами. И мы можем наблюдать миграционные потоки из Ульяновска в Димитровград. Нас обнадеживает тот факт, что на предприятии есть понимание и сформирована программа по улучшению условий труда и увеличению заработной платы сотрудников, поскольку с ростом производительности труда, должна расти и его оплата», — отметил глава кабинета министров.

По словам управляющего промплощадкой Алексея Каменцева, проект «Территория опережающего социально-экономического развития», реализуемый по инициативе правительства Ульяновской области, поддерживает резидентов индустриального парка ДААЗ налоговыми льготами, что помогает привлечь новых резидентов, создавать новые рабочие места.

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