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У доллара появился шанс пробиться к уровню 67 рублей

Экономика

Пара доллар/рубль пробила уровень сопротивления на отметке 66

Москва, 9 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  После публикации протоколов по денежно-кредитной политике в США 8 ноября, в инвесторов вселилась уверенность в четвертом повышении ставки в 2018 году до 2,5%. Это естественным образом оказало существенную поддержку доллару. Индекс доллара DXY растет в моменте на 0,2% и уже близок к отметке 97, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Отечественный долговой рынок пока остается без внимания нерезидентов. Попытки Министерства финансов разместить ОФЗ безуспешны, соответственно, главного фактора, который приводил к укреплению нашей валюты, на рынке сейчас нет. Индекс облигаций RGBI, отражающий настроение на долговом рынке, снижается, теряя сегодня, 9 ноября, порядка 0,34%.

«С технической точки зрения пара USD/RUB имеет все шансы продолжить восходящее движение. Пара пробила и закрепилась над уровнем сопротивления торгового диапазона на отметке 66, что открывает дорогу к дальнейшему росту до уровня 67−67,50 в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

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