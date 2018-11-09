У доллара появился шанс пробиться к уровню 67 рублей

Москва, , 14:04 — REGNUM После публикации протоколов по денежно-кредитной политике в США 8 ноября, в инвесторов вселилась уверенность в четвертом повышении ставки в 2018 году до 2,5%. Это естественным образом оказало существенную поддержку доллару. Индекс доллара DXY растет в моменте на 0,2% и уже близок к отметке 97, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Отечественный долговой рынок пока остается без внимания нерезидентов. Попытки Министерства финансов разместить ОФЗ безуспешны, соответственно, главного фактора, который приводил к укреплению нашей валюты, на рынке сейчас нет. Индекс облигаций RGBI, отражающий настроение на долговом рынке, снижается, теряя сегодня, 9 ноября, порядка 0,34%.

«С технической точки зрения пара USD/RUB имеет все шансы продолжить восходящее движение. Пара пробила и закрепилась над уровнем сопротивления торгового диапазона на отметке 66, что открывает дорогу к дальнейшему росту до уровня 67−67,50 в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

Читайте также: Спасти рубль от падения может рост цен на нефть