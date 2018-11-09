Доходы Подмосковья могут вырасти на 5,9% в 2019-2021 годах

Красногорск, , 14:58 — REGNUM Прогнозируемый рост собственных доходов Московской области в ближайшие три года должен составить до 5,9%. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов («Единая Россия»), комментируя принятый к рассмотрению проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Мы ожидаем рост собственных доходов Московской области — в пределах 5,9%. Собственные доходы области составят порядка 529 млрд. рублей. Также ожидаем рост расходной части — на 3,8−3,9%. Расходы составят более 580 млрд. рублей», — сообщил Ефимов.

Он также отметил, что бюджет сохранит свою социальную направленность. В 2019 году на территории региона реализуют 18 госпрограмм и одну адресную программу помощи населению.

«Также приглашаю всех на публичные слушания по рассмотрению параметров бюджета. Они состоятся в здании Мособлдумы 14 ноября в 14:00. Любой гражданин, который выразит желание, может принять участие в данном мероприятии», — отметил Ефимов.

В срок до 14 ноября у субъектов законодательной инициативы есть возможность предоставить свои предложения и замечания по проекту бюджета, отметили в Мособлдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Мособлдума 8 ноября заседании приняла к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2019 и 2020−2021 плановый период. Согласно тексту проекта, общий консолидированный доход бюджета Московской области в 2019 году может составить 692 млрд рублей.

Читайте подробнее: В Подмосковье представили проект бюджета на 2019−2021 годы