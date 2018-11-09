Суд с тюменской фирмой грозит Уралу мусорным коллапсом

Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM На Урале руководство екатеринбургского муниципального предприятия «Спецавтобаза» предрекает мусорный коллапс. Причиной назван судебный процесс с тюменской фирмой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Компания Рифей» из Тюмени оспаривает результаты конкурса на определение регионального оператора по вывозу мусора с территории Восточного административно-производственного объединения. Ответчиком является «Спецавтобаза», которая в начале года и была выбрана в качестве оператора.

В конце октября арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование «Компании Рифей» о введении обеспечительных мер. «Спецавтобаза» не вправе заключать договоры на вывоз отходов. При этом с 1 января по всей стране вступят в силу новые правила вывоза мусора. Выполнять свои обязательства «Спецавтобаза» не сможет, опасается директор предприятия Сергей Пономарёв.

Свердловское предприятие пыталось добиться в суде отмены обеспечительных мер, но безуспешно. Очередное заседание суда намечено на 26 ноября. А вся судебная тяжба может растянуться на месяцы, опасаются на предприятии.

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