На реализацию нацпроектов регионы получат более 1,5 трлн рублей

Москва, , 14:00 — REGNUM Проектом федерального бюджета на 2019−2021 годов более 1,5 трлн рублей будет направлено регионам на реализацию национальных проектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы во втором чтении на заседании комитета.

Он напомнил, что в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты особо отмечали необходимость распределить средства, зарезервированные в рамках национальных проектов, чтобы каждый регион мог увидеть, сколько средств он получит, и формировать собственный бюджет на 2019−2021 годы.

«Это действительно очень большой объем средств. В 2019 году эта сумма составляет 425,7 млрд рублей, в 2020 году — 437,1 млрд рублей, а в 2021 году — 687,8 млрд рублей. Это те средства, которые надо было распределить с тем, чтобы каждый регион увидел себя, чтобы он понял, какие задачи перед ним стоят, и чтобы он мог формировать уже свои обязательства, с тем, чтобы они могли принимать уже свои бюджеты», — заявил Макаров.

При этом, напомнил он, в госбюджете 2018 года впервые были распределены все 100% субсидий ко второму чтению документа.

«Было очень важно не отступить от этого правила и сохранить распределение всех субсидий в законе о бюджете. И вчера прошла Трехсторонняя комиссия, которая по существу рассматривала как раз эти вопросы — принципы, на основании которых распределяются эти средства», — отметил Макаров.

По его словам, такой подход обеспечивает максимальную прозрачность и дает возможность регионам понимать объем средств, предоставляемых из федерального бюджета.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассматривает проект федерального бюджета на 2019−2021 года во втором чтении. Всего в комитет поступило порядка 700 поправок, из которых 462 поправки о перераспределении средств внутри статей бюджета внесло правительство. Депутаты должны рассмотреть проект госбюджета на пленарном заседании 14 ноября.