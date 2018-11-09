Путин: «Палитра» туризма должна «заиграть» как следует

Астана, , 13:56 — REGNUM Тема туризма очень интересная на фоне растущего товарооборота между Россией и Казахстаном — это ещё одна ниша для сотрудничества двух стран. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, ситуация с товарооборотом весьма позитивно, товарооборот растёт. Казахстан занимает после Белоруссии второе место среди торгово-экономических партнёров России в пространстве СНГ. Темпы развития очень хорошие.

«Теперь стоить добавить ещё и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим. Мне кажется, эту «палитру» надо сделать более интересной, более содержательной. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы и это направление деятельности «заиграло», как следует», — заверил глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Петропавловске (Казахстан). 8 ноября он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

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