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В Костроме откроют новый отель

Экономика

На строительство четырехзвездочной гостиницы было потрачено более 380 миллионов рублей

Кострома, 9 ноября 2018, 13:54 — REGNUM  В конце текущего года в Костроме откроется новый отель «Островский», сообщает пресс-служба губернатора области. На строительство и отделку отеля было потрачено более 380 миллионов рублей.

На данный момент в отеле завершаются внутренние отделочные работы. Планируется, что он будет квалифицирован как четырехзвездочный отель с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, конференц-залом, рестораном с русской кухней, фитнес залом и парковкой на 20 мест. Руководство планирует создать внутри отеля арт-пространство для проведения выставок, спектаклей, конференций, кинопоказов, музыкальных мини-концертов.

Отметим, что в конце прошлого года в Костроме был открыт отель «Екатерина» с 34 номерами. На строительство гостиницы было потрачено около 100 миллионов рублей. Из областного бюджета инвестор получил субсидии на возмещение части затрат на подключение объекта к инженерным сетям и сооружениям.

Справка ИА REGNUM. За последние 3 года в Костроме было открыто более 10 новых отелей, хостелов и гостевых домов с фондом более 150 номеров различной комфортности.

За 5 лет количество туристов в Костромской области увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%. Местные власти прогнозируют, что по итогам текущего года регион посетит 980 тысяч туристов.

Отметим, что по данным аналитического агентства ТурСтат, Кострома заняла третье место в рейтинге городов «Золотого Кольца» России по популярности у туристов.

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Развитие внутреннего туризма
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