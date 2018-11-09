Шесть акционеров «Совхоза имени Ленина» требуют с Грудинина 2,1 млн рублей

Москва, , 13:42 — REGNUM Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области намерены взыскать с директора предприятия Павла Грудинина почти 2,1 млн рублей. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Московской области. Однако, согласно информации картотеки дел, опубликованной на сайте судебной инстанции, был оставлен без движения до 29 ноября.

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Истцами по делу выступают шесть человек — Иван, Тамара и Ольга Маркины Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова. Они требуют через суд взыскать с Павла Грудинина 1,095 млр реального ущерба и ещё 1 млн рублей упущенной выгоды.

Иск был подан 30 октября, сам Павел Грудинин ранее заявлял, что ничего не знает о судебных претензиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Видновский городской суд Московской области арестовал все акции в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина», принадлежащие бывшему кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину, а именно 1,933 млн акций. Арест был наложен в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей супругой.

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