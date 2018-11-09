Обещанный на 2019 год рост тарифов на ЖКХ уже подстегнул инфляцию в РФ?

Москва, , 13:57 — REGNUM Уровень инфляции в 3%, зафиксированный Росстатом, не влияет на покупательскую способность населения, полагает экономист Аза Мигранян. Об этом она заявила 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие выводы данного ведомства.

«Есть разные факторы инфляции, среди которых и изменение валютного курса, его волатильность, непосредственное повышение цен, — сказала она. — Ожидание повышения тарифов на ЖКХ, которое анонсировано на 2019 год, тоже подстегивает инфляцию».

Также экономист отметила, что уровень инфляции, зафиксированный Росстатом, не только по потребительским ценам, но и по всем расходам близок к реальному значению инфляции с отклонениями по региональному характеру. По мнению Мигранян, 3% — это приемлемый уровень инфляции, который не влияет на покупательную способность населения, но в то же время позволяет экономике находиться в достаточно комфортной ситуации ожидания повышения стоимости, что нормально для производителей.

«Кроме того, необходимо рассматривать итоговые значения по году, которые будут пересчитаны по уточненным показателям, — сказала она. — Тогда мы будем иметь более точное значение. Предел инфляции до 4,5−5% вполне приемлем для тех условий, которые сложились в России. К тому же, к сожалению, возможно ожидание роста инфляции именно на фоне спекулятивных изменений, связанных с риском снижения курса рубля и с ожиданиями негативных влияний внешних санкций в отношении РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным Росстата, за неделю (с 30 октября по 6 ноября) потребительские цены выросли на 0,1%, с начала ноября — также на 0,1%. За неделю цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,3%. Из продуктов питания подорожало пшено на 2,6%, сахар-песок — на 1,5%, мясо кур — на 0,9%, яйца, хлеб пшеничный, гречка и соль — на 0,5%, сметана, мука — на 0,3%.

За январь — октябрь 2018 года инфляция составила 3%.

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