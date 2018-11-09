В Госдуме видят лазейки в обязательствах риелторов доносить о суммах сделок

Москва, , 13:02 — REGNUM Поправки, которые обяжут риелторов сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, а банки о соответствующих сделках, вряд ли смогут серьёзно повлиять на этот рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Неизвестно, как на это отреагируют риелторские агентства — а их достаточно много, в том числе и мелких, которые теперь должны будут информировать органы и на которые это ляжет дополнительной нагрузкой. Для них эта дополнительная финансовая и организационная работа. Также возникает вопрос, что делать риелторам-фрилансерам, которые работают как самозанятые граждане. И, наконец, Росфинмониторинг и так фиксирует средства, которые в размере более, чем 600 тыс. рублей переводятся со счёта на счёт», — заявил Нилов.

«Полагаю, что специалисты в этой области, риелторы должны дать своё стороннее экспертное мнение и рассказать про все те дыры, которые существуют. Этот механизм, на мой взгляд, достаточно прямолинеен. Но сегодняшняя действительность всё равно позволит его обойти», — продолжил он.

Согласно действующему законодательству, если гражданин владел продаваемым имуществом менее трёх лет, то он обязан уплатить НДФЛ. Часто, чтобы уйти от оплаты налогов, занижают стоимость имущества — например, продают по той стоимости, по какой недвижимость приобреталась, а оставшаяся сумма платится неофициально, или заключаются два договора, где часть средств указывается как выполненный ремонт.

По мнению Нилова, чаще всего добросовестный покупатель заинтересован в том, чтобы сумма была указана полностью, чтобы избежать возможных проблем — например, если квартира продаётся с обременением или существуют какие-то наследники, выяснится, что данная квартира продавалась лицом, признанным судом недееспособным.

Обычно серьёзные риелторские агентства и так в целом стараются соблюсти чистоту сделки, так как они тоже несут определённую ответственность, отметил парламентарий, тем не менее, как и в прошлом, так и с учётом новых поправок, в случае, когда продавец и покупатель оба заинтересованы в искажении информации о сделке, вряд ли им сможет что-то помешать.

«Полагаю, что даже при этой конструкции, когда риелтор должен будет сообщать о сумме сделки, всё равно лазейка останется. Есть возможность это обойти, если есть взаимный интерес у покупателя и продавца», — считает Нилов.

«Если механизм этот будет введён, насколько он окажется эффективен, покажет только время. Зная эту ситуацию, понимая, как этот рынок работает, полагаю, что даже при этом достаточно жёстком предлагаемом регулировании, всё равно лазейки останутся. Риелтору самое главное — заработать свои проценты. Ему необходимо, чтобы сделка состоялась. Соответственно, риэлтор укажет ту сумму, которая будет зафиксирована в договоре, и другой суммы он может и не знать», — заключил депутат.

Накануне, 8 ноября в Госдуму был внесен законопроект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, проект уточняет полномочия участников различных сделок.

Так, согласно документу, риелторы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — информацию о связанных с ними операциях с денежными средствами. Предполагается, что обмен данными между финразведкой и ФНС позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги.

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