Мурманский министр о крабовых аукционах: «Ситуация доведена до маразма»

Мурманск, , 12:48 — REGNUM Правительство Мурманской области готовит ответ на планы правительства перейти от исторического принципа распределения квот на вылов краба к аукционам. Как заявил накануне журналистам министр сельского и рыбного хозяйства Андрей Иванов, ответ будет жестким.

«Мы за исторический принцип. Сейчас уже финишная прямая, понятно, что курс идёт на аукционы. Сейчас будет нормальное, сильное, может даже агрессивное заявление в пользу наших рыбаков. Это будет заявление губернатора», — сказал министр.

По его словам, аукционы станут крахом для всей рыбной отрасли, которая уже сталкивалась с ними в начале нулевых. Сейчас все рыбаки вложили серьёзные средства в строительство новых судов и фабрик. Этого требовало правительство в рамках идеи о выделении квот на добычу водных ресурсов под новые суда.

«Судовладельцы уже заложились с потрохами, на кредитные линии присели, по рукам и ногам повязаны, а им теперь говорят, что надо ещё денежку на аукционы. Ситуация до маразма доведена», — сказал Андрей Иванов.

По словам генерального директора ЗАО «Мурмансельдь» Юрия Задворного, введение аукционов означает не только снижение прибыли, но и отказ от строительства судов и фабрик.

«Наступает эффект домино. Это грозит тем, что верфь будет вынуждена отказаться от заказов стали, поставки другого оборудования. Банки обязаны будут пересмотреть условия кредитования. Или сократить период кредитования, или поднять ставку, или, самое худшее, потребовать возврата кредита», — цитирует Задворного ГТРК Мурман.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, решение о введении крабовых аукционов уже принято, соответствующий законопроект разработан, только сделано это без общественных обсуждений и согласований с рыбодобывающими регионами. Главным лоббистом, продвигающим в кабмине аукционный принцип распределения квот, остается «Русская рыбопромышленная компания» (РРМК).

По неподтвержденной информации, правительство рассматривало предложение перевести на аукционы от 30% до 50% квот.

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