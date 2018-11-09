АТОР: зимой Таиланд будет лидирующим направлением у российских туристов

Москва, , 12:40 — REGNUM Лидирующим направлением у российских туристов зимнего сезона 2018/19 станут курорты Таиланда, в частности — Пхукет, сообщила журналистам 9 ноября директор ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции.

«На данный момент видим активизацию спроса на тайском направлении. Таиланд займет первое место по популярности», — заявила Ломидзе и добавила, что на втором по популярности месте у туристов будут внутренние российские направления.

Курорты Таиланда займут лидирующую позицию на российском туристическом рынке ввиду возможности вылета на тайские курорты из 28 городов.

Также, по словам директора АТОР, в топ-5 туристических популярных направлений в России вошли ОАЭ и Вьетнам, в котором этому способствовала серьезно увеличенная полетная программа. Кроме этого, как сообщила Ломидзе, активно продаются туристические пакеты в Турцию, Мексику, на Кубу и на Ямайку.