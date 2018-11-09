В Казахстане подсчитали среднюю зарплату за третий квартал

Астана, , 12:31 — REGNUM 161 800 тенге (29 000 рублей) составила среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в ІІІ квартале 2018 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

Больше всего получают сотрудники финансовой и страховой сферы — 317 400 тенге (почти 57 тыс. рублей), люди, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью — 290 200 тенге (52 тыс. рублей), в сфере промышленности — 232 200 тенге (41,5 тыс. рублей), в строительстве — 229 200 тенге (41 тыс. рублей), в сфере информации и связи — 224 900 тенге (40,3 тыс. рублей). Самый низкий уровень номинальной заработной платы, по данным статкомитета, зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 106 400 тенге (19 тыс. рублей).

По регионам самая высокая номинальная заработная плата сложилась в Атырауской области — 310 600 тенге (55,6 тыс. рублей), самая низкая — в Туркестанской области — 98 800 тенге (17,7 тыс. рублей).