Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:05:29 МСК

В Казахстане подсчитали среднюю зарплату за третий квартал

Экономика

Больше всего получают сотрудники финансовой и страховой сферы – почти 57 тыс. рублей в месяц

Астана, 9 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  161 800 тенге (29 000 рублей) составила среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в ІІІ квартале 2018 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

Больше всего получают сотрудники финансовой и страховой сферы — 317 400 тенге (почти 57 тыс. рублей), люди, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью — 290 200 тенге (52 тыс. рублей), в сфере промышленности — 232 200 тенге (41,5 тыс. рублей), в строительстве — 229 200 тенге (41 тыс. рублей), в сфере информации и связи — 224 900 тенге (40,3 тыс. рублей). Самый низкий уровень номинальной заработной платы, по данным статкомитета, зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 106 400 тенге (19 тыс. рублей).

По регионам самая высокая номинальная заработная плата сложилась в Атырауской области — 310 600 тенге (55,6 тыс. рублей), самая низкая — в Туркестанской области — 98 800 тенге (17,7 тыс. рублей).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить