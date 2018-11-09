Субсидиарная ответственность на 500 млн рублей: дело в Чувашии

Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве частной фирмы, которое продолжается 3,5 года, подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности почти на полмиллиарда рублей. Соответствующее заявление будет рассмотрено в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о компании «Прайд». 8 ноября 2018 года в рамках дела о банкротстве опубликовано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, размер ответственности — 498 206 726 рублей. Согласно сообщению, к субсидиарной ответственности по обязательствам компании планируется привлечь Алексея Шелыганова.

«СНИЛС Шелыганова А.И. конкурсному управляющему не известен», — говорится, в частности, в документе.

Отметим, что решением Арбитражного суда Чувашии в марте 2015 года общество «Прайд» было признано банкротом как отсутствующий должник, в отношении него открыто конкурсное производство. Определениями суда срок конкурсного производства неоднократно продлевался. В определении Арбитражного суда Чувашии, вынесенном 23 октября 2018 года, говорится, в частности, что «до настоящего времени проводятся мероприятия по формированию конкурсной массы», «не разрешен вопрос с дебиторской задолженностью в размере 211 968 091 рублей 55 копеек».

«Расчёты с кредиторами не проведены. При указанных обстоятельствах конкурсное производство не может быть завершено», — отмечается в документе суда.

При изложенных обстоятельствах суд вынес решение о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Прайд» была зарегистрирована в феврале 2010 года, указанный адрес — Чебоксары, пл. Речников, 5, уставной капитал — 10 тыс. рублей, учредитель — Алексей Шелыганов, основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. По данным из открытых источников, предприниматель выступал руководителем и учредителем ещё ряда компаний, которые ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.