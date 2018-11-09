РКС заключили контракт с ОАЭ на создание геопортала с данными спутников

Москва, , 12:13 — REGNUM Дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС) «Терра Тех» пописала контракт с представителем ОАЭ на разработку информационного онлайн-ресурса на основе спутниковых данных зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом как о первом международном опыте коммерческого использования российских технологий данных ДЗЗ сообщает 9 ноября пресс-служба РКС.

«По заключенному с ближневосточным партнером контракту российский оператор геоинформационных решений и сервисов «Терра Тех» разработает ресурс, который позволит увидеть в динамике крупнейшие инфраструктурные проекты по всему миру, в финансировании которых принимали участие ОАЭ», — сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что сумма заключенного контракта составит 200 тысяч долларов.

Геопортал для ОАЭ будет создан с использованием полученных данных с российских и зарубежных спутников по технологии ДЗЗ и станет показывать актуальное состояние целевых объектов на конкретный период времени. Снимки из космоса будут дополнены текстовыми, графическими и аналитическими данными. Ввиду такого сочетания пользователи портала смогут получать исчерпывающую объективную информацию о ключевых объектах инфраструктуры инвестируемыми ОАЭ, передает пресс-служба РКС.

Отметим, РКС и его дочерняя компания «Терра Тех» это крупнейшие в России интеграторы геоинформационной инфраструктуры и решений на ее основе.