Главы России и Казахстана провели личную беседу

Москва, , 12:06 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент России Владимир Путин и президент Казахстана Назарбаев Назарбаев в Петропавловске провели личную беседу, сообщается на сайте Кремля.

Встреча лидеров двух стран состоялась перед началом пленарного заседания XV Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.

Ранее перед началом форума Путин и Назарбаев посетили выставку «Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана», посвященную совместным программам в сфере туризма.

Подробнее: Путин посетил туристическую выставку в Петропавловске

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в Петропавловск 9 ноября. 8 ноября он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. 8−9 ноября Путин находится с рабочим визитом в Казахстане.

Читайте ранее: Путин 8 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане