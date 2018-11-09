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В 2019 году ростовские власти займутся Западным обходом

Экономика

Улицу Доватора соединят с трассой на Таганрог

В 2019 году ростовские власти займутся Западным обходом
Chris Dlugosz
Дорога в обход

Ростов-на-Дону, 9 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  Региональные власти в 2019 году обещают приступить к разработке проектной документации на строительство первого этапа автодороги Западный обход города-миллионника. Возведение трассы пройдёт в четыре этапа. Первый этап предполагает соединение участка трассы Ростов — Таганрог с улицей Доватора.

В 2020—2021 года власти приступят к проектной документации по второму, третьему и четвёртому этапу Западного обхода. Участок соединит улицу Доватора и Западный мост через Дон.

Замкнуть вокруг Ростова-на-Дону транспортное кольцо планируется в 2025 году, сообщили donnews.ru в министерства транспорта Ростовской области.

Ранее сообщалось, что строительство Западного обхода предусмотрен Генеральным планом Ростова-на-Дону. Трасса станет дублёром улицы Малиновского, что позволит убрать транзитный трафик который в настоящее время идёт через город.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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