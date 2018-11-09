В Советском районе Ростова-на-Дону появится современный детский сад

Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону городские власти обещают построить детский сад. Трёхэтажное здание на улице Жмайлова будет рассчитано на шесть групп. Дошкольное учреждение обещают оснастить по последнему слову техники, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

В частности, в здании будут оборудованы отдельные залы для занятий музыкой и физической культурой, студия для уроков рисования, кабинеты логопеда и психолога, помещения пищеблока и санчасть. Здание оснастят двумя пассажирскими лифтами.

По словам главы государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов» Алексея Бондарева, проектная документация объекта уже одобрена.

Детский сад будет находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

ИА REGNUM отмечает, что на нехватку объектов социальной инфраструктуры жители Советского района жаловались президенту РФ. Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным» ростовчане, проживающие в Западном микрорайоне, попросили главу государства построить школу, о которой они мечтают уже 15 лет. Территорию, на которой должно было появиться образовательное учреждение, власти отдали под застройку многоквартирных домов.

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