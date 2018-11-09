«Бились» и добились: восстановлено авиасообщение Тувы с Иркутском

Кызыл, , 11:39 — REGNUM В дополнение к красноярскому и новосибирскому направлению с 14 ноября 2018 года возобновляется авиарейс Кызыл — Иркутск — Кызыл. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Почти два года мы бились, чтобы восстановить авиасообщение с Иркутском. И добились», — пишет Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Туве этот рейс «крайне необходим»:

«Хотя бы потому, что очень много наших детишек учится в иркутских вузах и в соседней Бурятии. Хорошего мало добираться до места учебы и обратно по двое-трое суток на перекладных, то автобусом, то поездом, то такси. А самолетом всего полтора часа».

По словам Кара-оола, билеты — субсидируемые. Стоимость — 4191 рубль («дешевле даже, чем на Красноярск»):

«Пока «ИрАэро» собирается летать два раза в неделю — по средам и пятницам. А дальше будет видно по загрузке».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Тувы, Росавиация вновь включила авиарейс Кызыл — Иркутск — Кызыл в перечень субсидируемых «после многократных обращений» властей республики.

Иркутский маршрут — это третье направление для аэропорта Кызыла. Есть ещё красноярское и новосибирское направление.

Авиасообщение с Иркутском было налажено в 2016 году, однако через год было приостановлено. Причина — прекращение субсидирования «в связи с экономией бюджетных средств».

По данным Миндортранса Тувы, экономически обоснованная цена перелёта из республики по любому из трёх направлений — порядка 9−10 тысяч рублей и выше, в зависимости от укомплектованности рейса. Но благодаря субсидиям тариф на рейс из Кызыла в Новосибирск составляет 6243 рубля, в Красноярск — 4794 рубля, в Иркутск — 4191 рубль. Также доступны льготные тарифы для отдельных категорий граждан, например, для молодых людей младше 23 лет.