Бриллиантовые госзапасы Якутия пустит на долги? Доходы падают

Якутск, , 11:48 — REGNUM Получение доходов от продажи бриллиантов, разрешённое Якутии в специальном законопроекте, будет удобно для республики, страдающей сейчас от нехватки средств. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин, комментируя рассмотрение в Госдуме РФ предоставление Якутии законной возможности использовать деньги от реализации драгоценных металлов и камней для покрытия дефицита своего бюджета.

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«В бюджете 2019−2021 годов идёт очень сильное снижение доходной части притом, что мы ещё с 2017 года не со всеми предпринимателями расплатились по тендерам, задолженность около полумиллиарда. Поэтому этот законопроект будет, конечно, нужен. Да, надо думать о будущем, но надо подумать и о сегодняшнем дне — о спорте, об образовании, здравоохранении», — отметил депутат.

Гаврил Парахин уверен, что за бесценок бриллианты продавать не будут, и запас драгоценных камней у республики большой. Зато за счёт полученных благодаря реализации камней доходам будет возможность не сокращать финансирование по ряду социальных статей, также подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гаврила Парахина, в Якутии намерены на 20% увеличить поступления от налогов, собираемых с жителей республики. При этом существенно (на 10−15% в год) уменьшаются доходы, получаемые в бюджет от крупных компаний республики — АЛРОСА, Сургутнефтегаза, «Силы Сибири».

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