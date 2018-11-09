В Ростове-на-Дону камеры, купленные к ЧМ-2018, до сих пор не работают

Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону более 100 камер, которые должны фиксировать какие-либо нарушения в работе транспорта или ЧП на дорогах, до сих пор не работают. Технику закупили к чемпионату мира по футболу, который завершился почти полгода назад.

Руководитель МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» Василий Зырянов заверил, что камеры будут подключены в декабре текущего года, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время камеры тестируют. После того, как техника пройдёт проверку, её подключат к общей системе. С этого момента «всевидящее око» начнёт фиксировать нарушения Правил дорожного движения, передавать их в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, сотрудники которого будут рассылать автовладельцам штрафы.

ИА REGNUM отмечает, что дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону в начале текущего года объявила конкурс на закупку видеокамер. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов было выделено 549 млн рублей. Эта сумма позволила приобрести 106 единиц техники.

Камеры установили на проспектах Шолохова, Стачки, 40-летия Победы, Ворошиловском, Будённовском, мосту Сиверса и ещё 14 улицах.