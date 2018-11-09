Премьер-министр России поручил провести инвентаризацию ликвидируемых ФГУП

Москва, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отдал поручение федеральным ведомствам о проведении инвентаризации находящихся в их ведении ликвидируемых и реорганизуемых федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), сообщает 9 ноября официальный сайт правительства России.

«Федеральным органам исполнительной власти провести инвентаризацию подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих ликвидации либо реорганизации с принятием соответствующего федерального закона», — говорится в перечне поручений правительства.

Перечни ликвидируемых и реорганизуемых ФГУП с расчетами затрат на такие мероприятия и с указанием состава недвижимости следует направлять в ФАС и Минэкономразвития до 5 декабря.

Также ФАС и Минэкономразвития при участии госкомпаний и госкорпораций, которые созданы на основе Федерального закона, передано поручение о проведении до 5 декабря инвентаризации унитарных предприятий, в которых компании с госучастием осуществляют от имени РФ полномочия собственника имущества, также подлежащих ликвидации либо реорганизации с принятием федерального закона. Ведомствам тоже необходимо подготовить перечни таких предприятий и мероприятий с расчетами затрат и указанием недвижимости.

Кроме этого премьер-министр России порекомендовал губернаторам совместно с муниципалитетами также до 5 декабря провести инвентаризацию ликвидируемых и реорганизуемых федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в их ведении и перечни таких предприятий также отправить в ФАС и Минэкономразвития до 5 декабря.

Помимо всего вышеуказанного, премьер поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС до 1 февраля 2019 года подготовить и внести в правительство сводный план мероприятий, которые направлены на сокращение количества МУПов и ГУПов. ФАС также необходимо представлять ежемесячно в кабмин информацию о ходе исполнения поручений президента и правительства по вопросу установления законодательного запрета деятельности ГУПов и МУПов на конкурентных рынках.