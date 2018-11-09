Волгоградский губернатор озаботился развитием «Красного Октября»

Волгоград, , 11:22 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о неких перспективах развития градообразующего предприятия регионального центра «Красный Октябрь», который был признан банкротом. Как сообщила 9 ноября пресс-служба областной администрации, глава региона провел встречу с конкурсным управляющим металлургического комбината Сергеем Харченко.

Плачевную ситуацию, которая сложилась на заводе, Андрей Бочаров связал с деятельностью собственника. При этом, по мнению главы области, «Красный Октябрь» еще может стать эффективным предприятием.

«Мы заинтересованы в стабилизации ситуации на заводе и видим хорошие перспективы для его развития. Можете рассчитывать на меня, на поддержку администрации Волгоградской области в решении этих задач. Уверен, что в ходе сегодняшних консультаций и встреч мы выработаем ряд совместных решений, которые будут выполняться, чтобы стабилизировать ситуацию. Основные задачи — оздоровить предприятие и развивать его дальше», — заявил Андрей Бочаров.

9 ноября губернатор проведет встречу с коллективом завода. Отметим, что на предприятии работают 3,5 тыс. человек, чье будущее сейчас находится под большим вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал металлургический комбинат банкротом по иску налоговой службы. Задолженность, из-за которой было принято такое решение, составляет 130 млн рублей. К слову, в отношении собственника предприятия Дмитрия Герасименко возбуждены уголовные дела о присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Металлургический комбинат «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России. Его доля на рынке составляет примерно 30%. Завод был основан в 1897 году. Сейчас им владеет швейцарская компания Red October International.

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