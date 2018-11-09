Нефтяные компании РФ намерены изменить контракты для защиты от санкций

Москва, , 11:07 — REGNUM Российские нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» намерены внести изменения в экспортные контракты, чтобы обезопасить себя от последствий возможных санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной сфере.

Так, «Сургутнефтегаз» просит своих покупателей взять ответственность за финансовые потери на себя. «Газпром нефть» также попросила покупателей пересмотреть контракты в части использования иностранной валюты, а также ответственности за задержку или отказ от платежа.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон намерен действовать в соответствии с законом о нераспространении химического оружия, который требует от Соединенных Штатов введения дополнительных ограничительных мер против России.

Отметим, что в конце августа США ввели первый пакет санкций против России из-за того, что РФ якобы использовала химоружие в британском Солсбери, где в марте этого года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Читайте также: Новые санкции США: кто пострадает и как отреагирует рубль