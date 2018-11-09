Махачкале пришлось взять кредит для восполнения дефицита бюджета

Махачкала, , 11:06 — REGNUM ПАО «Сбербанк» стал победителем аукциона на право предоставления кредитования городу Махачкале. Муниципалитет получит кредитную линию с лимитом 300 млн рублей на восполнение дефицита в бюджете и погашение долгов, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации города.

Кредит привлекается сроком на один год. Начальная цена контракта оценивалась в 33,12 млн рублей, предложение Сбербанка составило 31,334 млн рублей при ставке 11,04% годовых. В торгах принимал участие также банк «Северный морской путь», предложивший заключить контракт за 31,5 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам первых девяти месяцев 2018 года в Дагестане сохраняется дефицит бюджета в размере 300 млн рублей. Доходы, как и расходы региона за три квартала, составили 105,2 млрд рублей. Оба показателя выросли на 700 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако правительство республики рассчитывает завершить год без дефицита.