Alibaba делает ставку на облачные технологии

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Облачные технологии в будущем станут основным видом деятельности китайской компания в сфере электронной коммерции Alibaba. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC сообщил генеральный директор компании Даниэль Чжан.

Читайте также: Alibaba запустила сервис денежных расчетов с блокчейном

«Мы твёрдо верим, что каждый бизнес-проект в будущем будет осуществляться за счет облачных технологий. Будем очень рады создать облачную инфраструктуру для новой цифровой эры и тем самым поддержать все сферы бизнеса в переходе «в цифру», — заявил он.

Напомним, что китайская компания Alibaba является одним из пионеров в области искусственного интеллекта и облачных сервисов. Компания имеет широкий спектр интересов: от технологий беспилотного управления транспортом, до онлайн-торговли.

Также по теме: Сбербанк внедрит технологию облачных сервисов Microsoft

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Alibaba анонсировала запуск сервиса денежных переводов с использованием технологии блокчейн. Сервис был изначально доступен жителям Гонконга и Филиппин, платежи будут проходить через гонконгский банк Standart Chartered. Позднее планируется распространить работу сервиса и на другие регионы.

Читайте ранее в этом сюжете: «На облаке»: Alibaba принесет искусственный интеллект в китайские суды