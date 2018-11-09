Доходы Якутии будут снижаться: потери компенсируют за счёт населения?

Якутск, , 10:54 — REGNUM В Якутии намерены на 20% увеличить поступления от налогов, собираемых с жителей республики, на фоне падения доходов, получаемых в бюджет от крупных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин, ознакомившийся с проектом главного финансового документа региона на 2019−2021 годы.

Читайте также: Якутия: бюджет-2019 — не для выживания, а для развития

«У нас доходная часть бюджета на 2019 — 2021 годы во всех направлениях, начиная от доходов крупных предприятий — АЛРОСА, Сургутнефтегаза, каждый год уменьшается примерно на 10−15%. От госпредприятий прибыль падает, от республиканской недвижимости, все позиции доходной части бюджета уменьшаются. Кроме одного — увеличиваются на 20% доходы от населения, от НДФЛ. «Вы мне объясните, почему? — спрашивал я у министра финансов — Почему доходы снижаются? Вы перестраховываетесь что ли?». Мне ответили, что нет, нет, просто так должно получиться. Видимо, население, предпринимателей и дальше будете нагибать, а АЛРОСА, Сургутнефтегаз, «Сила Сибири»? От них мы получается денег не получим?», — удивлён содержанием проекта трёхлетнего бюджета Якутии депутат.

При этом, констатирует он, крупные добывающие компании республики неустанно сообщают об увеличении выручки, продаже алмазов, но доходы от них странным образом уменьшаются.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхлетний бюджет Якутии на 2019−2021 годы направлен на развитие республики и является социально ориентированным, заверил министр финансов региона Валерий Жондоров на дискуссионной площадке «Открытый парламент».

Читайте также: В бюджете-2019 Якутии намерены повысить эффективность социальных расходов

«В сравнении с 2018 годом темпы прироста налоговых и неналоговых доходов существенно выше среднероссийских. Можно назвать бюджет «выживанием», но при таких доходах, думаю, это — бюджет развития. Другой вопрос, как нам распределить расходы рационально и сконцентрировать их на приоритетных направлениях», —заявил руководитель курирующего финансовые вопросы ведомства.

Напомним, в бюджете республики на 2019 год заложен дефицит в 1,14 млрд рублей. Доходы и расходы, как предполагается, составят 180,24 и 181,38 млрд рублей соответственно.