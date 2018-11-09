637 работников в простое, здания – на консервацию: дело «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии прошло собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс». На нём был принят ряд вопросов, касающихся аренды зданий и автобусов предприятия, а также рассмотрен вопрос о консервации ряда объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, в собрании приняли участие представители пяти кредиторов с правом голоса, на долю которых приходится 22 533 785,5 рублей требования (или 88,277% голосов от числа голосов конкурсных кредиторов). Наибольшая доля долгов (5 979 209,94 рубля) сложились перед налоговой службой (11 085 123,45 рублей) и минюстом Чувашии. Отмечается, что всего в реестре — требования кредиторов на общую сумму 25 526 115,5 рублей.

На обсуждение собрания кредиторов было вынесено четыре вопроса. Участники выступили против предоставления обществу «Авто-Экспресс-4» в аренду зданий, сооружений и площадки «Чувашавтотранса» по проспекту И. Яковлева, 37 в Чебоксарах на условиях, предложенных компанией.

«Из сравнения предложения и представленного бухгалтерией ГУП «Чувашавтотранс» расчёта, сдача в аренду зданий и сооружений на предложенных условиях будет для должника убыточна», — говорится в документе.

Также на обсуждение был вынесен вопрос о продолжении хозяйственной деятельности и консервации объектов. Конкурсный управляющий проинформировал, что все газифицированные базы предприятия отключены за «имеющиеся ранние долги» за потреблённый газ, такая же ситуация и по отапливаемым от централизованного отопления базам. Возобновление возможно после погашения долгов. Приводятся расчёты бухгалтерии «Чувашавтотранса», показывающие экономическую нецелесообразность расходов на отопление и содержание баз зимой. В качестве примера приводятся расходы по содержанию базы «Чувашавтотранса» по пр. Яковлева, 37, где располагается всё управление предприятия. По представленным расчётам, ежемесячно расходы (газ, электроэнергия, вода, стоки, зарплата персонала котельной и т.д.) составляют 1,4 млн рублей.

«Чем содержать всю базу, на которой останется работать лишь минимальное количество сотрудников, считаю экономически целесообразным арендовать небольшой офис, необходимый для минимального количества сотрудников, необходимых при проведении процедуры конкурсного производства. Как показал анализ рынка аренды в городе Чебоксары, в среднем аренда офисов стоит от 300 до 500 рублей за квадратный метр, то есть в среднем аренда офиса будет около 60 тыс. рублей в месяц. Соотношение 1,4 млн и 60 тыс. рублей в месяц, думаю, понятно всем», — приводятся пояснения конкурсного управляющего.

Что касается арендаторов, которые расположены на базе, то отмечается, что они «не нуждаются» в отоплении арендуемых нежилых помещений и готовы арендовать их и зимой. В частности, речь идёт об арендаторах, занимающихся ремонтом машин и оборудования. Собрание кредиторов выступило против продолжения хозяйственной деятельности на убыточных условиях и поддержало консервацию объектов, содержание которых является убыточным.

В документе отмечается, что в настоящее время на предприятии числится 764 работника, из них 637 находятся в простое.

«Работает 112 человек, которые непосредственно задействованы в продолжении основного вида деятельности, в сборе и формировании конкурсной массы, консервации объектов, охране с целью последующих расчётов с кредиторами», — говорится в сообщении.

Кроме того, кредиторы разрешили конкурсному управляющему сдачу автобусов предприятия в аренду на условиях безубыточности. В настоящее время заключено 24 договора на передачу 89 автобусов в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям.

Напомним, «Чувашавтотранс» признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда республики от 20 сентября 2018 года. Суд принял решение об открытии конкурсного производства в отношении «Чувашавтотранса» на шесть месяцев, до 13 марта 2019 года. В сентябре отмечалось, что в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на общую сумму 849 074 102 рублей 66 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» был единственным государственным перевозчиком. 20 июля 2018 года предприятие объявило о полной приостановке своей деятельности. Предприятие обслуживало 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных маршрутов — по ним определены временные перевозчики.