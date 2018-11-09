На МЦК 7 ноября обновлен рекорд перевозки пассажиров

Москва, , 10:03 — REGNUM Московское центральное кольцо (МЦК) поставило новый рекорд по перевозке пассажиров. Так, 7 ноября поезда МЦК перевезли 501 тысячу пассажиров, сообщается на сайте Стройкомплекса.

В этот день на МЦК поезда «Ласточки» курсировали с минимальным интервалом в 5 минут. Московское центральное кольцо работало на час дольше — 02:00. Режим работы был продлен из-за футбольного матча ЦСКА — «Рома», который проходил на стадионе «Лужники».

Предыдущий рекорд был поставлен 5 сентября 2018 года. В этот день Поезда МЦК перевезли 451 тыс. пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным РЖД, в 2019 году на Московском центральном кольце (МЦК) планирует сократить интервал движения поездов. Перерыв между поездами-«Ласточками» уменьшится до 4 минут.

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