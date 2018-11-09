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Татнефть незначительно увеличила объем добычи нефти в январе-октябре

Экономика

Уменьшилось количество скважин, в которых началось новое бурение

Казань, 9 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Объем добычи нефти на предприятиях группы «Татнефть» составил 24,4 млн тонн в январе-октябре 2018 года, что менее чем на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчётности компании о показателях работы за десять месяцев.

«В октябре добыто 2554 тыс. т нефти, за десять месяцев — 24 345 тыс. т. нефти, что на 221 тыс. т. больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отчётном периоде специалисты группы построили и сдали 496 новых скважин (в 2017 году — 645), в том числе эксплуатационное бурение началось на 289 скважинах, разведочное — на 12, бурение на битум — на 195. Также за десять месяцев этого года проведено бурение боковых стволов и боковых горизонтальных стволов, из них сдано 93 скважины (в 2017 году — 68).

Ранее в Транснефти сообщали о 30-процентном росте консолидированной выручки компании в первом полугодии 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выручка «Татнефти» выросла на 30% в первом полугодии 2018 года

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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