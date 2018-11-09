Спиртозаводы в Северной Осетии перепрофилируют под выпуск биоэтанола

Владикавказ, , 09:46 — REGNUM Власти Северной Осетии приветствуют принятие Госдумой во втором чтении закона о создании благоприятных правовых условий для производства биоэтанола и автомобильного бензина с его добавлением. В республике, где в настоящее время закрыты 15 заводов по производству спирта, этот закон должен способствовать росту экономики. Такое мнение высказал 8 ноября глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

По его словам, большинство закрытых производств находятся в сельской местности. При их запуске появится возможность трудоустройства у тысяч жителей региона.

«При утверждении закона о правовом регулировании производства биоэтанола у этих предприятий появилась возможность перепрофилироваться. Это в свою очередь, по предварительным расчетам, позволит создать до четырех тысяч рабочих мест и получать дополнительные доходы в республиканский бюджет», — приводит слова Битарова его пресс-служба.

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Напомним, законопроект о производстве биоэтанола был разработан парламентом Северной Осетии. Он получил одобрение депутатов Госдумы 7 ноября. В случае принятия закона он вступит в силу через год. За это время власти РСО-Алании намерены совместно с владельцами предприятий разрабатывать программу для решения вопросов перепрофилирования производства под биоэтанол, а также для продвижения продукции на внутреннем и мировом рынке.

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