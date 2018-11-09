В Уфе стартовала конференция молодых машиностроителей

Уфа, , 09:25 — REGNUM Девятая Всероссийская научно-техническая конференция молодых специалистов в области машиностроения открылась на площадке «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», сообщает 9 ноября пресс-служба предприятия.

На конференции будет представлено более 130 докладов представителей 14 машиностроительных предприятий России, технических вузов и научно-исследовательских институтов. Молодые машиностроители обсудят металлургию и сварочное производство, проведут работу в технологической и конструкторской секциях, представят проекты по развитию производственной системы и в области бережливого производства.

Целью мероприятия является укрепление кооперационных связей между техническими учебными заведениями и предприятиями АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и смежных отраслей, повышение престижа инженерной профессии и пропаганда достижений молодых специалистов.

Приветствуя участников конференции, руководители ПАО «ОДК-УМПО» и Уфимского государственного авиационного технического университета отметили, что самым ценным на мероприятии является возможность представить свои разработки коллегам с других предприятий отрасли, получить опыт общения с единомышленниками, а для студентов — наметить карьерные перспективы.

Уфимское моторостроительное производственное объединение — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Расположено в Уфе. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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