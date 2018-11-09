Губернатор Краснодарского края: Ситуация с дольщиками стабилизировалась

Ростов-на-Дону, , 09:23 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверен, что ситуация с обманутыми дольщиками стабилизировалась, хотя проблемные дома остаются. Самая сложная ситуация, по его словам, — в Сочи и в Краснодаре. Об этом, сообщила пресс-служба администрации края, говорилось на оперативном совещании, которое провел 8 ноября в Ростове-на-Дону замгенпрокурора России по Южному федеральному округу Андрей Кикоть.

«Сегодня можно говорить о том, что ситуация с обманутыми дольщиками в крае стабилизировалась. Работа приобрела последовательный и системный характер. Есть алгоритм правовых действий. Тем не менее есть дома, вопросы по которым нужно решать в ручном режиме, подбирать инвестора», — сказал губернатор.

По словам губернатора, самая сложная ситуация сложилась в Краснодаре и в Сочи. Объектов столько, что сил местных строительных компаний не хватает — губернатор сообщил, что для завершения строительства привлекаются и застройщики из других регионов.

«Пока мы не закроем в целом реестр и последний обманутый дольщик не получит квартиру, проблема решенной считаться не может», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за год в регионе было возбуждено 170 уголовных дел в отношении застройщиков и 35 — в отношении чиновников. В реестр проблемных домов в регионе было внесено 619 домов. В течение года достроили 176 домов, квартиры, наконец, получили 40 тыс. человек.

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