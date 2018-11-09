Украина заманивает Китай бизнес-климатом, а Китай обновляет меморандумы

Пекин, , 09:20 — REGNUM Китай и Украина стремятся к углублению сотрудничества в сельском хозяйстве, инфраструктуре и энергетике с взаимовыгодным результатом, заявили представители двух стран во время торгово-экономического форума 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Более 300 представителей из бизнес-сообществ Китай и Украины приняли участие в форуме, организованном совместно Китайским советом по продвижению международной торговли (CCPIT) и Украинской торгово-промышленной палатой. Они обсудили новые возможности для двустороннего экономического и торгового сотрудничества.

«С момент установления дипломатических отношений между Китаем и Украиной, страны достигли значительных результатов в сфере прагматического сотрудничества в разных сферах», — заявил председатель CCPIT Гао Янь,

В то же самое время, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что Украина продолжит улучшать бизнес-климат, а также строить инновационную современную экономику, о чем уже сообщало ИА REGNUM.

Во время мероприятия стороны обновили меморандум о понимании, в то время, как компании двух стран подписали документы о сотрудничестве.

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