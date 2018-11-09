Нефти необходимо удержать рубеж в $70

Москва, , 09:17 — REGNUM Нефть марки Brent прилично просела 8 ноября, обновив минимумы середины августа в районе $70,55 после утраты важного уровня $71. Помимо прочих факторов, влияющих на настроения в сырьевом сегменте, в пользу медведей сыграло резкое укрепление доллара, который ускорил рост после «ястребиного» тона Федрезерва, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Трейдеры все сильнее беспокоятся по поводу перенасыщения рынка. Это неудивительно, учитывая активное наращивание добычи в России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатах. Напомним, что на прошлой неделе американские сланцевики вышли на новый исторический рекорд производства на уровне 11,6 млн баррелей в сутки. Тем временем РФ за последние шесть месяцев увеличила добычу почти на полмиллиона баррелей, до 11,5 млн баррелей в сутки. Положение дел усугубляют перспективы ослабления мирового спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики», — считает эксперт.

Добавим сюда послабления для покупателей иранской нефти, заметно смягчающие эффект от санкций, и увидим, что картина действительно выглядит тревожно. Быкам остается надеяться, что экспортеры ОПЕК+ подержат рынок 11 ноября в рамках встречи в Абу-Даби. Картелю и его союзникам необходимо дать игрокам четкий посыл о том, что они контролируют ситуацию и готовы снова пойти на ограничение добычи, чтобы избежать профицита предложения на мировой арене.

«Сегодня, 9 ноября, в ходе утренних торгов котировки отметились на минимуме $70,46. С технической точки зрения Brent сейчас необходимо удержать рубеж в $70 долларов за баррель, на пути к которому есть промежуточная поддержка в районе $70,30», — пояснил Мащенко.

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