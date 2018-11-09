170 уголовных дел против застройщиков возбуждено на Кубани за год

Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM 35 уголовных дел в отношении чиновников и 170 уголовных дел в отношении застройщиков возбуждено в Краснодарском края с ноября 2017 года. Об этом, как сообщила пресс-служба администрации края, заявил 8 ноября на оперативном совещании в Ростове-на-Дону заместитель генерального прокурора России по ЮФО Андрей Кикоть.

По данным, которые привел заместитель генпрокурора, в регионе был составлен реестр из 619 домов, как из числа строящихся, так и самовольно возведенных. На данный момент введено в эксплуатацию 176 домов, за год восстановлены права 40 тыс. дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в суд было направлено одно из самых громких уголовных дел в строительной сфере Кубани последнего времени — в отношении гендиректора компании, которая обвиняется в обмане 600 дольщиков на миллиард рублей.

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