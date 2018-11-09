Таксисты Буэнос-Айреса «продавили» законодательный запрет Uber

Буэнос-Айрес, , 08:52 — REGNUM В столице Аргентины водители такси, работающие с сервисом Uber, отныне будут лишаться своих лицензий, соответствующее законодательное решение приняло законодательное собрание Буэнос-Айреса. Об этом пишет портал Panam Post.

Сообщается, что кроме блокировки водительской лицензии для нарушителей местного закона вводятся также крупные штрафы. Отмечается, что указанное решение было продавлено профсоюзом работников такси города. По мнению законодателей, указанный нормативный акт призван повысить безопасность пассажиров.

Читайте также: Водители Uber вышли на марш протеста в Мадриде

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Сеуле прошла акция протестов водителей такси, которые недовольны скорым запуском агрегатора заказов. О планах создать такой сервис объявила крупнейшая местная IT-компания Kakao, владеющая самой популярной в Южной Корее социальной сетью — KakaoTalk.

Читайте также: Южнокорейские таксисты протестуют против создания местного аналога Uber