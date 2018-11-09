В сёлах Сахалина разбирают дома на дрова, чтобы не околеть от холода

Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM В сёлах Сахалина люди вынуждены разбирать пустующие дома на дрова, чтобы не околеть от холода. Последний раз власти озаботились подвозом селянам дров в сентябре 2017 года. Теперь дров нет и взять их негде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На конкурс, который объявляла администрация Александровск-Сахалинского района, в границах которого находятся два села с замерзающими жителями, никто не заявился. Предприниматель, который раньше снабжал селян дровами, ушёл с рынка. Сейчас администрация объявила новый конкурс, и даже есть уже один желающий, выяснило ИА Сахалин. Инфо.

В администрации села Хоэ сообщили, что дрова в село привезут в конце ноября — начале декабря. Но купить их в первую очередь смогут лишь те, у кого в сарае не осталось ни одного поленца.

Самостоятельно пойти в лес и нарубить себе дров селяне права не имеют — это запрещено. Правда, Госдума РФ ещё в апреле 2018 года сообщила, что с 2019 года жители России получат долгожданное право собирать в лесу валежник. Да и то лишь потому, что его признали мусором. Но до 2019 года селянам из Хоэ и Танги ещё надо дожить.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы, которые никак не вписываются в понятия «XXI век» и «великая держава», испытывают жители и других сахалинских поселений. Например, жители маленького сахалинского города Макаров много лет просили у властей новую больницу, потому что старая уже и на больницу-то не похожа. Власти услышали мольбы макаровцев и решили построить им морг.