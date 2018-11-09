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Свердловская прокуратура объявила предостережение заместителю губернатора

Экономика

И взяла на контроль «мусорную реформу»

Екатеринбург, 9 ноября 2018, 08:31 — REGNUM  Надзорные органы объявили предостережение заместителю губернатора Свердловской области Сергею Швиндту с целью недопущения нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что власти Свердловской области не утвердили единые тарифы и схемы обращения с отходами для региональных операторов по вывозу бытового мусора. А также надзорные органы обратили внимание на то, что в связи с возможными нарушениями при проведении конкурсных процедур при выборе оператора по вывозу мусора в Восточной зоне Екатеринбурга арбитражный суд принял обеспечительные меры, в результате которых ЕМУП «Спецавтобаза» не может заключать договоры по вывозу бытовых отходов.

«Перед представителями органов исполнительной власти региона и иными заинтересованными лицами поставлена задача не допустить возникновения в Свердловской области чрезвычайной ситуации, связанной с вывозом мусора», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск компании «Рифей». Предприятие в судебном порядке оспаривает конкурс регионального министерства ЖКХ, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало оператором по вывозу бытовых отходов в Восточной зоне Екатеринбурга.

Также представители «Рифей» обратились с ходатайством о принятии обеспечительных мер до вынесения судебного вердикта. Суд частично удовлетворил ходатайство, и ЕМУП «Спецавтобаза» не может заключать договоры по вывозу мусора, до тех пор пока не будет принято решение по правомочности результатов конкурса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спецавтобазе» Екатеринбурга запретили заключать договоры на вывоз мусора

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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