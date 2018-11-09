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СМИ: В Саудовской Аравии изучают вариант распада ОПЕК

Экономика

Президент исследовательского центра подчеркнул, что такое исследование не связано с недавней критикой президента США в адрес ОПЕК

Эр-Рияд, 9 ноября 2018, 08:26 — REGNUM  Исследовательский центр в Саудовской Аравии, который финансирует государство, ведет изучение вероятного влияния на рынок торговли нефтью распада Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), сообщает 9 ноября The Wall Street Journal.

При этом президент исследовательского центра подчеркнул, что такое исследование не связано с недавней критикой президента США в адрес ОПЕК, однако источник издания утверждает, что недовольство Вашингтона будет в проекте учтено, а по результатам исследования — разработаны варианты защиты организации от распада.

Как считают источники WSJ, поводом для исследований возможного распада ОПЕК стало опасение Эр-Рияда в том, что на мировом рынке возможно сильное падение спроса на нефть в результате чего ОПЕК может потерять свою нынешнюю власть.

«В королевстве осознают, что спрос на нефть не может длиться вечно», — заявил изданию собеседник в Эр-Рияде.

При этом, несмотря на отсутствие обсуждения возможности роспуска ОПЕК, высокие чиновники Саудовской Аравии уже стали выражать свое сомнение в целесообразности долгого существования картеля и заявлять о том, что вдвоем Россия и Саудовская Аравия смогут оказывать достаточное влияние на нефтяной рынок.

Отметим, в сентябре президент США Дональд Трамп призвал страны картеля снизить нефтяные цены и заявил, что ближневосточные страны пользуются защитой США и потому без присутствия последних в регионе станет небезопасно, а ОПЕК в свою очередь продолжает понимать цены на «черное золото».

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