В Москве утверждены 282 стартовые площадки реновации

Москва, , 07:47 — REGNUM В Москве утверждены 282 стартовые площадки для строительства жилья по программе реновации жилья. На этих площадках будет построено порядка 4,5 млн кв. метров жилья во всех округах Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время в проектировании находятся более 140 стартовых домов площадью 1,6 млн кв. метров. Список стартовых площадок будет пополняться.

Сейчас строится 33 жилых дома. К концу 2018 года их число вырастет до 100. На начало октября получено согласие на переселение жителей более 1100 квартир (85%). Переехали в новые дома более 550 семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2018 года в Москве в программу реновации жилья включено 14 новых стартовых площадок. Жилые дома по реновации построят в районах Пресненский, Бескудниковский, Бабушкинский, Новогиреево, Солнцево, Коньково и в городе Троицк, расположенного в Новой Москве.

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