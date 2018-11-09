Пятница, 9 Ноября 2018 года
08:10:11 МСК

За переработкой твёрдых бытовых отходов будет следить Минприроды РФ

Экономика

Ранее за переработку ТБО нёс ответственность Минстрой РФ

Москва, 9 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  Правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление подписал сегодня, 9 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее функции по вопросам, касающимся обращения с отходами производства и потребления, закреплены за Минприроды РФ. Функции по вопросам, касающимся обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТБО), были закреплены за Минстроем РФ.

Теперь, согласно постановлению, полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами переданы от Минстроя к Минприроды России. Отмечается, что это позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.

Читайте также: Утилизацию отходов в РФ отследит единый портал

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступят в силу новые правила и нормативы обращения с отходами. Так, регионы должны будут разработать соответствующие территориальные схемы. Региональным операторам предстоит организовать работу и отвечать за неё.

Подробнее: Мусорные проблемы: как регионы ЦФО решают вопрос с отходами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить