За переработкой твёрдых бытовых отходов будет следить Минприроды РФ

Москва, , 07:32 — REGNUM Правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление подписал сегодня, 9 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее функции по вопросам, касающимся обращения с отходами производства и потребления, закреплены за Минприроды РФ. Функции по вопросам, касающимся обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТБО), были закреплены за Минстроем РФ.

Теперь, согласно постановлению, полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами переданы от Минстроя к Минприроды России. Отмечается, что это позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.

Читайте также: Утилизацию отходов в РФ отследит единый портал

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступят в силу новые правила и нормативы обращения с отходами. Так, регионы должны будут разработать соответствующие территориальные схемы. Региональным операторам предстоит организовать работу и отвечать за неё.

Подробнее: Мусорные проблемы: как регионы ЦФО решают вопрос с отходами