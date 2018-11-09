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WSJ: в схватке Вашингтона и Тегерана победителем выходит Москва

Экономика

Россия намерена помогать Ирану, приобретая у него по бартеру нефть для внутреннего потребления, в то время как свои ресурсы готова поставлять по всему миру, в том числе и в страны ЕС

Вашингтон, 9 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  Вашингтон своими антииранскими санкциями сыграл на руку России, воспользовавшейся ситуацией для наращивания своего нефтяного экспорта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению экспертов издания, благодаря санкциям Вашингтона против Тегерана Москве удалось перехватить потребителей «черного золота», ранее ориентировавшихся на Иран.

Одновременно с этим Москва намерена помогать Тегерану, приобретая у него по бартеру нефть для внутреннего потребления, в то время как свои ресурсы готова поставлять по всему миру, в том числе и в страны ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций в отношении Тегерана, включив в санкционный список более 700 иранских граждан и компании.

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Противостояние Ирана и США
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