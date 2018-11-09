В Якутии ждут прироста ВРП: к 2024 году – на 21% или в 1,3 раза

Якутск, , 07:23 — REGNUM В Якутии прогнозируют рост валового регионального продукта и индекса промышленного производства. Положительная динамика по этим показателям заложена в прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Якутии прописали пять приоритетов социально-экономического развития

Основные цифры из прогноза назвала министр экономики Якутии Майя Данилова. По её словам, ВРП составит 978,3 млрд рублей и в 2019 году возрастёт на 3,2% по сравнению с 2018-ым, а индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,7%.

«В 2024 году прирост ВРП к 2018 году составит в 121% по первому варианту и в 1,3 раза по второму варианту», — сказала министр экономики, пояснив, что на рост ВРП повлияет динамика промышленного производства, которое к 2024 году увеличится в 1,4 раза к уровню 2018 года по базовому варианту.

Опережающие темпы роста заработной платы целевым категориям работников бюджетной сферы, по данным Майи Даниловой, в 2018 году обеспечат рост реальной заработной платы в 3,7%, а с 2019 года реальная заработная плата стабилизируется на уровне 1,5%. Добыча угля в 2024 году возрастёт на 55,3% к уровню 2018 года, а алмазов — снизится на 5,1% из-за вовлечения в обработку руды с более низким содержанием в ней алмазов и прекращения работы рудника «Мир».

Читайте также: Якутия: бюджет-2019 — не для выживания, а для развития

В прогнозе также учтено начало добычи нефти и газа на Чаяндинском месторождении и в пределах участка Восточного блока Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. На проектную мощность к 2024 году должны выйти новые месторождения золота, что позволит нарастить объёмы его добычи на 22% к показателям 2018 года.

В прогнозе социально-экономического развития Якутии также заложены планы по реализации ряда сельхозпроектов, в том числе по заготовке и переработке дикоросов и мяса, а также по круглогодичному выращиванию овощных культур и зелени. Предполагается также, что в республике будет развиваться производство комбикормов.

«Постепенно будет решаться задача увеличения доли несырьевого сектора экономики. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» республика ставит перед собой задачи к 2024 году увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта из республики практически до уровня 1 млрд. долларов США», — отметила Майя Данилова.

Читайте также: Министры Якутии воодушевились указом главы республики о её развитии

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Айсен Николаев сформулировал приоритетные цели по улучшению социально-экономической ситуации в регионе.

«Якутия может и должна стать одним из лидеров развития не только Дальнего Востока, но и всей России. В республике для этого есть всё: природные, технические, а главное, человеческие ресурсы — образованные и очень активные люди — уникальный человеческий капитал», — заявил Айсен Николаев.

Первым приоритетом он назвал развитие конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке на основании опорных точки роста республиканской промышленности. Ещё одна задача — добиться роста экспортно ориентированного сектора экономики региона — в год более, чем на 10%. Традиционные отрасли экономики глава республики намерен модернизировать с технологической точки зрения. Что касается несырьевых отраслей, то там производительность руда по планам Айсена Николаева должна вырасти на 25% к 2024 году.