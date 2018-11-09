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У нефти не получается выйти на более высокие уровни

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 9 ноября

Москва, 9 ноября 2018, 07:13 — REGNUM  На товарной бирже ICE 9 ноября к вечеру нефть смеси Brent сильно подешевела. На торгах за баррель Brent давали только $70,72, снижение составило 1,85%. Пока цена нефти колеблется на уровне в $70−72 за баррель, выйти на более высокие уровни не получается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вышедшие 8 ноября данные о коммерческих запасах в США подкосили цену нефти. Кроме того, по данным американского минэнерго, за последнюю неделю в США резко возросла добыча нефти, на 400 тыс. б/с. Теперь в США добывается 11,6 млн баррелей в сутки, что несколько меньше суточной добычи в России и Саудовской Аравии, но уже близко к уровню лидеров.

Теперь на встрече стран-участниц ОПЕК+ 10−11 ноября, которая пройдет в Абу-Даби, придется обсуждать уже не увеличение, а сокращение добычи нефти в 2019 году. Локально нефть выглядит перепроданной, хотя потенциал снижения в районе $69,50−70 за баррель все-таки имеется. Сегодня, 9 ноября, скорее всего, цена барреля нефти марки Brent сохранится в диапазоне $70,50−72,50.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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